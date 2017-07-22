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16:23 (мск), источник: Volga News

На трассе М-5 в Самарской области погибли два человека при столкновении Infiniti и Opel

В субботу, около 11:50, на 953 км трассу М-5 в Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, 46-летний водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Corsa.

В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести, еще двое скончались, в том числе ребенок.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Инспекторы ДПС принимают меры, чтобы не допустить серьезного затора на дороге. По факту ДТП ведется проверка.

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