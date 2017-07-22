Задержанного в Донбассе россиянина Агеева обвинили в терроризме
Россиянин, заявивший, что является российским военным, был задержан украинскими военными в Луганской области.
Россиянин, заявивший, что является российским военным, был задержан украинскими военными в Луганской области.
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного в Луганской области Виктора Агеева квалифицируются как терроризм.
«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — сказал Грицак на брифинге в субботу в Киеве.
По словам главы СБУ, в ближайшее время это дело будет расследовано.
Россиянин Агеев был задержан украинскими военными в июне в Луганской области. Он утверждал, что является
По его словам, в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС РФ. Затем прибыл в свою часть, пробыл там четыре дня и был отправлен в Донбасс.
В народной милиции ЛНР, в свою очередь, заявляли, что Агеев является гражданином самопровозглашенной Луганской народной республики.
В российском Южном военном округе (ЮВО) заявили, что Агеев с весны 2016 года не имеет отношения к военной службе, а показанный на одном из украинских телеканалов сюжет с его признаниями — фальшивка.
«Виктор Агеев более года назад проходил военную службу по контракту, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения», — заявили в
Комментируя телесюжет с участием Агеева, в
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