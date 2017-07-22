Из-за пожара в жилом доме в Алматы эвакуировали 13 человек

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В Алматы в одном из жилых домов, расположенного по адресу: Бостандыкский район ул. Жарокова д. 184, произошел пожар, передает Zakon.kz. Горел балкон в одной из квартир.

Как уточнила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова, произошло горение балкона с переходом на кровлю на 4-м этаже 4-х этажного жилого дома.