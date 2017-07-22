В Калининграде снизилось количество квартирных краж

В июне в Калининграде отмечается снижение количества квартирных краж по отношению к предыдущим месяцам. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в субботу.

В полиции отмечают, что квартирные кражи носят, в основном, сезонный характер. Как правило, их количество увеличивается в период летних отпусков и продолжительных праздников, когда владельцы квартир и домов долго отсутствуют и оставляют свои жилища без присмотра, чем и пользуются преступники.