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16:01 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде снизилось количество квартирных краж

Квартирные кражи носят, в основном, сезонный характер.

В июне в Калининграде отмечается снижение количества квартирных краж по отношению к предыдущим месяцам. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в субботу.

В полиции отмечают, что квартирные кражи носят, в основном, сезонный характер. Как правило, их количество увеличивается в период летних отпусков и продолжительных праздников, когда владельцы квартир и домов долго отсутствуют и оставляют свои жилища без присмотра, чем и пользуются преступники.

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