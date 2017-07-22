Солист «Песняров» Артур Михайлов был ранен, но остановил преступника

Источник: Sputnik.by

Солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Артур Михайлов получил ножевое ранение в транспорте, но сумел остановить опасного пьяного хулигана и передать его в руки правоохранителей. Инцидент произошел в автобусе «Москва — Минск» в ночь с 10 на 11 июля.

О том, как это было и как сейчас чувствует себя Артур Михайлов, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов узнал у самого артиста.

«Пассажир в нетрезвом состоянии начал нападать на людей, хамить, кричать, буянить, а так как в автобусе находились женщины, двое пассажиров и я решили успокоить хулигана. Через некоторое время он исподтишка напал на меня с ножом и ранил мне лицо. Пришлось прижать его к стеклу автобуса и держать до тех пор, пока водитель не остановился у поста ДПС, где его “приняли” российские правоохранители», — сообщил Михайлов.