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17:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

После ливня в Перми начал обрушаться Красавинский мост

Фото оползня разместили очевидцы в соцсетях.

Сильнейший ливень прошёл в Перми в субботу, 22 июля. От бурного потока воды начал обрушаться Красавинский мост. Фото оползня выложили в социальные сети очевидцы.

На кадрах видно, что обрушилась опорная стенка, часть дороги и деформировалось ограждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока движение по дороге не ограничено.

«Как и ожидалось, с 12 по 13 часов местного времени в Перми наблюдалась сильная гроза, связанная с прохождением обширной мезомасштабной конвективной системы (МКС) на холодном фронте. Скопление грозовых ячеек сформировалось еще утром над северо-западом Башкирии, грозы отмечались по всем юго-западным, а затем по центральным районам края», — сообщил специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. Синоптик считает, что прошедшая гроза была необычной во многих отношениях. Например, утром грозы бывают редко, а не часто встречаются зона осадков в диаметре 100 км.

Напомним, две недели назад из-за сильных ливней размыло мост на трассе Пермь-Екатеринбург. Сильным потоком снесло часть дороги. Сейчас идут восстановительные работы на том участке трассы (подробнее).

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