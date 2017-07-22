После ливня в Перми начал обрушаться Красавинский мост

«Как и ожидалось, с 12 по 13 часов местного времени в Перми наблюдалась сильная гроза, связанная с прохождением обширной мезомасштабной конвективной системы (МКС) на холодном фронте. Скопление грозовых ячеек сформировалось еще утром над северо-западом Башкирии, грозы отмечались по всем юго-западным, а затем по центральным районам края», — сообщил специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. Синоптик считает, что прошедшая гроза была необычной во многих отношениях. Например, утром грозы бывают редко, а не часто встречаются зона осадков в диаметре 100 км.