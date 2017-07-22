После ливня в Перми начал обрушаться Красавинский мост
Фото оползня разместили очевидцы в соцсетях.
Фото оползня разместили очевидцы в соцсетях.
Сильнейший ливень прошёл в Перми в субботу, 22 июля. От бурного потока воды начал обрушаться Красавинский мост. Фото оползня выложили в социальные сети очевидцы.
На кадрах видно, что обрушилась опорная стенка, часть дороги и деформировалось ограждение.
Пока движение по дороге не ограничено.
«Как и ожидалось, с 12 по 13 часов местного времени в Перми наблюдалась сильная гроза, связанная с прохождением обширной мезомасштабной конвективной системы (МКС) на холодном фронте. Скопление грозовых ячеек сформировалось еще утром над
Напомним, две недели назад