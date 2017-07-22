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16:45 (мск), источник: Publika.md

Молодая девушка из района Басарабяска заколола сожителя в пьяной ссоре

Ссора сожителей из района Бассарабяска закончилась трагедией. Молодая девушка 1996 года рождения, заколола своего сожителя ножом.

Источник: Publika.md

По предварительной информации подозреваемая затеяла ссору с мужчиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Когда скандал разгорелся, девушка схватила нож, и нанесла удар сожителю в область сердца. От полученной травмы мужчина 1986 года скончался.

Полицейские задержали девушку по подозрению в преднамеренном убийстве.

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