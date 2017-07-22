Молодая девушка из района Басарабяска заколола сожителя в пьяной ссоре
Ссора сожителей из района Бассарабяска закончилась трагедией. Молодая девушка 1996 года рождения, заколола своего сожителя ножом.
Ссора сожителей из района Бассарабяска закончилась трагедией. Молодая девушка 1996 года рождения, заколола своего сожителя ножом.
По предварительной информации подозреваемая затеяла ссору с мужчиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Когда скандал разгорелся, девушка схватила нож, и нанесла удар сожителю в область сердца. От полученной травмы мужчина 1986 года скончался.
Полицейские задержали девушку по подозрению в преднамеренном убийстве.