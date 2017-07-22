В Чистопольском районе утонули две девочки

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В водоеме населенного пункта кутлушкино Чистопольского района утонули две девочки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об утонувших детях поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Чистопольском районе сегодня в 14.33. На место происшествия отправилась оперативная группа зонального поисково-спасательного отряда (ЗПСО) № 3.

На месте происшествия очевидцы рассказали, что через пруд переплывали три девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Они начали тонуть и местные жители бросились их спасать. Вытащить на берег удалось только одну 14-летнюю девочку. Она жива. Сейчас на месте работают водолазы ЗПСО № 3.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает:

Главными причинами трагедий остается: купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоемах, предусмотренных правилами охраны жизни людей на воде, а также низкие навыки в оказании первой помощи пострадавшим.