В нескольких районах Петербурга прошел град

«В центре города град! Июль, что же ты делаешь?!», — сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в соцсети.

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«Сильный град в московском районе. Улицы устланы градинами размером с крупную черешню», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи также размещают фото и видео районов города, где прошли ливни с градом.

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«Вот так после летнего града выглядит улица Коли Томчака и другие улицы Московского района — на дорогах потоп, пешеходам не позавидуешь», — пишет один из пользователей.

<div id="vk_post_-144035590_3854"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-144035590_3854", -144035590, 3854, 'Y4uVHtJ4Ns3e60EwNb6yw46Ndg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время в Петербурге около 19 градусов тепла.

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