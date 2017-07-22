В нескольких районах Петербурга прошел град
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В некоторых районах
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В некоторых районах
«В центре города град! Июль, что же ты делаешь?!», — сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в соцсети.
«Сильный град в московском районе. Улицы устланы градинами размером с крупную черешню», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Пользователи также размещают фото и видео районов города, где прошли ливни с градом.
«Вот так после летнего града выглядит улица Коли Томчака и другие улицы Московского района — на дорогах потоп, пешеходам не позавидуешь», — пишет один из пользователей.
В настоящее время в Петербурге около 19 градусов тепла.