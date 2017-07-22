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18:24 (мск), источник: РИА Новости

В нескольких районах Петербурга прошел град

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу прошел не только ливень, но и град, сообщают пользователи в социальной сети «ВКонтакте».

«В центре города град! Июль, что же ты делаешь?!», — сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в соцсети.

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«Сильный град в московском районе. Улицы устланы градинами размером с крупную черешню», — сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи также размещают фото и видео районов города, где прошли ливни с градом.

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«Вот так после летнего града выглядит улица Коли Томчака и другие улицы Московского района — на дорогах потоп, пешеходам не позавидуешь», — пишет один из пользователей.

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В настоящее время в Петербурге около 19 градусов тепла.

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