В новой Москве произошло ДТП, есть пострадавшие
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии в новой Москве, где в результате ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии в новой Москве, где в результате ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в
«Два вертолета МАЦ вылетели к месту аварии на Киевском шоссе в ТиНАО. В результате ДТП пострадали двое», — рассказали в
Как отметили в ведомстве, в данный момент один вертолет эвакуирует пострадавшего в аварии в НИИ имени Склифосовского, а второе воздушное судно подлетает к месту происшествия за вторым пострадавшим.
«В полете всех пострадавших пациентов всегда сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).