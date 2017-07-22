В новой Москве произошло ДТП, есть пострадавшие

«Два вертолета МАЦ вылетели к месту аварии на Киевском шоссе в ТиНАО. В результате ДТП пострадали двое», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в данный момент один вертолет эвакуирует пострадавшего в аварии в НИИ имени Склифосовского, а второе воздушное судно подлетает к месту происшествия за вторым пострадавшим.