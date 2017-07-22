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18:35 (мск), источник: РИА Новости

В новой Москве произошло ДТП, есть пострадавшие

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии в новой Москве, где в результате ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Источник: РИА "Новости"

«Два вертолета МАЦ вылетели к месту аварии на Киевском шоссе в ТиНАО. В результате ДТП пострадали двое», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в данный момент один вертолет эвакуирует пострадавшего в аварии в НИИ имени Склифосовского, а второе воздушное судно подлетает к месту происшествия за вторым пострадавшим.

«В полете всех пострадавших пациентов всегда сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).

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