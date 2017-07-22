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18:50 (мск), источник: Publika.md

Девяностые возвращаются: 23-летний парень угрожал пистолетом участникам дорожного движения

Полиция задержала молодого человека 23-ёх лет за угрозы. У парня в машине нашли пистолет, который тот незаконно хранил.

Источник: Publika.md

Поводом для задержания, стал звонок одного из водителей. По словам пострадавшего, парень угрожал ему из окна автомобиля, когда их машины встретились на дороге, которая проходит через Сынжерей.

Напуганный мужчина вызвал полицию, и сообщил им приметы агрессора. Оперативники отреагировали незамедлительно и задержали парня у въезда в Бельцы.

Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.

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