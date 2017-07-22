В Башкирии найдена погибшей не вернувшаяся с отдыха на природе семья

Источник: РИА "Новости"

Поиски людей были организованы утром 19 июля сразу после получения сообщения в правоохранительные органы от родственников семейной пары об их безвестном исчезновении.

Доследственной проверкой установлено, что 37-летний мужчина, его 29-летняя супруга и двухлетний ребенок 17 июля выехали из дома на личном автомобиле на отдых из Акъяра и не вернулись.

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, 22 июля в ходе поисковых мероприятий в реке Таналык в 6 км от населенного пункта на территории Хайбуллинского района сотрудники полиции совместно с водолазами МЧС обнаружили автомобиль «Шевроле», на котором 17 июля выехала из дома пропавшая семья. «По предварительным данным, автомобиль скатился в реку, и находящиеся в нем люди не смогли выбраться», — говорится в сообщении.

Видимых телесных повреждений у погибших не имеется. Пресс-служба СУ СКР

Оставшиеся без родителей четверо малолетних детей семейной пары 2009−2013 годов рождения по инициативе следователя СКР определены в детские и лечебные учреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, произведен осмотр места происшествия и автомобиля. «Двери и окна автомашины были закрыты, положение рычага переключения скоростей в нейтральном положении, на ручной стояночный тормоз автомашина не поставлена. При подъеме автомобиля со дна реки давлением воды из салона выдавило лобовое стекло», — отмечается в сообщении.