Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как отдыхают российские знаменитости
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12Машины смертников «Исламского государства»
22:09 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии пропавшую семью нашли мертвыми в реке

В Башкирии сегодня нашли пропавших супругов с двухлетним ребенком из села Акъяр Хайбуллинского района. Машину с телами извлекли из реки Таналык.

— Семья уехала отдыхать на природу 17 июля и пропала. Сегодня их автомобиль обнаружили в реке. По предварительным данным, авто скатилось в водоем и находившиеся в нем не смогли выбраться. Следов насильственной смерти не обнаружено, — рассказали в пресс-службе МВД РБ.

По данному факту следственный комитет РБ проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение. Других малолетних детей, которые остались дома с родными, сейчас определили в детские лечебные учреждения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти погибших.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Синхронисты Мальцев и Каланча выиграли "золото" ЧМ среди микст дуэтов
Конгресс США опубликовал законопроект по санкциям против России
Трамп рассказал о новой утечке разведывательной информации
Задержанного в Донбассе россиянина Агеева обвинили в терроризме
Париж подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки»
Синхронное плавание получило новое название
Киев передал в ООН доказательства «агрессии России» в Донбассе
Сотни человек ночевали на улицах после землетрясения в Греции
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь