В Башкирии пропавшую семью нашли мертвыми в реке

— Семья уехала отдыхать на природу 17 июля и пропала. Сегодня их автомобиль обнаружили в реке. По предварительным данным, авто скатилось в водоем и находившиеся в нем не смогли выбраться. Следов насильственной смерти не обнаружено, — рассказали в пресс-службе МВД РБ.