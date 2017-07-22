В Башкирии пропавшую семью нашли мертвыми в реке
В Башкирии сегодня нашли пропавших супругов с двухлетним ребенком из села Акъяр Хайбуллинского района. Машину с телами извлекли из реки Таналык.
В Башкирии сегодня нашли пропавших супругов с двухлетним ребенком из села Акъяр Хайбуллинского района. Машину с телами извлекли из реки Таналык.
— Семья уехала отдыхать на природу 17 июля и пропала. Сегодня их автомобиль обнаружили в реке. По предварительным данным, авто скатилось в водоем и находившиеся в нем не смогли выбраться. Следов насильственной смерти не обнаружено, — рассказали в
По данному факту следственный комитет РБ проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение. Других малолетних детей, которые остались дома с родными, сейчас определили в детские лечебные учреждения.
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