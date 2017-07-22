Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Как отдыхают российские знаменитости
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12Машины смертников «Исламского государства»
21:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Черняховском при столкновении загорелись «Ауди» и «Газель»: один человек погиб, двое — в больнице

По предварительным данным, легковая машина пошла на обгон, когда микроавтобус поворачивал влево.

Под Черняховском произошла серьёзная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу, 22 июля, в 16:25. В районе посёлка Новая деревня столкнулись «Ауди» и «Газель», которые двигались в попутном направлении. По предварительным данным, микроавтобус поворачивал влево, когда водитель легковой машины пошёл на обгон.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся и загорелся. Водитель транспортного средства, который занимался перевозками, погиб в огне. В момент аварии в салоне «Газели» не было пассажиров.

Второй автомобилист и его жена 1988 и 1989 годов рождения доставлены в больницу. Машина также серьёзно повреждена огнём. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия с целью установить причины и виновника аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Голосящий КиВиН, международное ралли и джаз-аперитив»: 7 способов провести выходные
Конгресс США опубликовал законопроект по санкциям против России
Трамп рассказал о новой утечке разведывательной информации
Задержанного в Донбассе россиянина Агеева обвинили в терроризме
Париж подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки»
Синхронное плавание получило новое название
Киев передал в ООН доказательства «агрессии России» в Донбассе
Сотни человек ночевали на улицах после землетрясения в Греции
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь