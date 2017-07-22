Под Черняховском при столкновении загорелись «Ауди» и «Газель»: один человек погиб, двое — в больнице

Под Черняховском произошла серьёзная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу, 22 июля, в 16:25. В районе посёлка Новая деревня столкнулись «Ауди» и «Газель», которые двигались в попутном направлении. По предварительным данным, микроавтобус поворачивал влево, когда водитель легковой машины пошёл на обгон.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся и загорелся. Водитель транспортного средства, который занимался перевозками, погиб в огне. В момент аварии в салоне «Газели» не было пассажиров.