Под Черняховском при столкновении загорелись «Ауди» и «Газель»: один человек погиб, двое — в больнице
По предварительным данным, легковая машина пошла на обгон, когда микроавтобус поворачивал влево.
По предварительным данным, легковая машина пошла на обгон, когда микроавтобус поворачивал влево.
Под Черняховском произошла серьёзная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала начальник
Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу, 22 июля, в 16:25. В районе посёлка Новая деревня столкнулись «Ауди» и «Газель», которые двигались в попутном направлении. По предварительным данным, микроавтобус поворачивал влево, когда водитель легковой машины пошёл на обгон.
В результате столкновения микроавтобус перевернулся и загорелся. Водитель транспортного средства, который занимался перевозками, погиб в огне. В момент аварии в салоне «Газели» не было пассажиров.
Второй автомобилист и его жена 1988 и 1989 годов рождения доставлены в больницу. Машина также серьёзно повреждена огнём. На месте работают сотрудники ГИБДД и