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20:56 (мск), источник: Интерфакс

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг», возвращавшийся из Крыма в Москву, экстренно приземлился в субботу в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Источник: Reuters

«Командир самолета “Боинг 737 800” авиакомпании “Якутия”, направлявшегося из Симферополя во “Внуково”, во время полета над Краснодарским краем доложил о неполадках на борту и запросил экстренную посадку», — сказал источник.

Он сообщил, что по уточненным данным, во время полета произошла разгерметизация салона, при этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски.

«Во время посадки пассажиры могли воспользоваться кислородными масками, однако ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Никто не пострадал. Самолет благополучно приземлился в ростовском аэропорту», — сказал источник.

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