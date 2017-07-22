Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации

Источник: Reuters

«Командир самолета “Боинг 737 800” авиакомпании “Якутия”, направлявшегося из Симферополя во “Внуково”, во время полета над Краснодарским краем доложил о неполадках на борту и запросил экстренную посадку», — сказал источник.

Он сообщил, что по уточненным данным, во время полета произошла разгерметизация салона, при этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски.