Под Альметьевском полностью сгорели дом, гараж, сарай и баня
Огненная стихия разыгралась в населенном пункте Новое Каширово.
Огненная стихия разыгралась в населенном пункте Новое Каширово.
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Под Альметьевском в населенном пункте Новое Каширово полностью сгорели дом, гараж, сарай и баня, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре в частном домохозяйстве поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе сегодня в 16.57. Сотрудники
55-летний хозяин дома остался жив и отделался незначительными ожогами рук и спины.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.