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21:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Альметьевском полностью сгорели дом, гараж, сарай и баня

Огненная стихия разыгралась в населенном пункте Новое Каширово.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Под Альметьевском в населенном пункте Новое Каширово полностью сгорели дом, гараж, сарай и баня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в частном домохозяйстве поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе сегодня в 16.57. Сотрудники пожарно-спасательной частей № 65, № 23 и № 9 а также тдельнго поста «Новое Каширово» на месте происшествия увидели полностью объятые огнем бревенчатый дом, деревянные баню и сарай, а также металлический гарж, внутри которого горела «Нива». Через 8 минут после получения сообщения пожарные успели добраться до места происшествия и локализовать возгорание. Через 19 минут после этого сотрудники МЧС сбили открытый огонь, а позже полностью ликвидировали последствия огненной стихии.

55-летний хозяин дома остался жив и отделался незначительными ожогами рук и спины.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

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