Под Альметьевском полностью сгорели дом, гараж, сарай и баня

Сообщение о пожаре в частном домохозяйстве поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Альметьевском районе сегодня в 16.57. Сотрудники пожарно-спасательной частей № 65, № 23 и № 9 а также тдельнго поста «Новое Каширово» на месте происшествия увидели полностью объятые огнем бревенчатый дом, деревянные баню и сарай, а также металлический гарж, внутри которого горела «Нива». Через 8 минут после получения сообщения пожарные успели добраться до места происшествия и локализовать возгорание. Через 19 минут после этого сотрудники МЧС сбили открытый огонь, а позже полностью ликвидировали последствия огненной стихии.