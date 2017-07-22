Потолок частично обрушился в квартире жилого дома в Петербурге

Обрушение конструкций — пола и потолка — зафиксировано между вторым и третьим этажами. Предварительная версия — не выдержали конструкции дома, поскольку на втором этаже была сделана перепланировка. Был ли проект согласован, предстоит выяснить.

Среди жильцов никто не пострадал. Люди, проживающие в квартирах в зоне обрушения, эвакуированы. «Пока они никуда не размещены, этот вопрос решается. Кто-то, возможно, сможет остановиться у родственников, кого-то поселят в маневренный фонд», — отметили в пресс-службе.