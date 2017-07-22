Потолок частично обрушился в квартире жилого дома в Петербурге
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Частичное обрушение конструкций жилого дома произошло в Петербурге в субботу, жители пострадавших квартир эвакуированы, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — Частичное обрушение конструкций жилого дома произошло в Петербурге в субботу, жители пострадавших квартир эвакуированы, сообщили «Интерфаксу» в
Обрушение конструкций — пола и потолка — зафиксировано между вторым и третьим этажами. Предварительная версия — не выдержали конструкции дома, поскольку на втором этаже была сделана перепланировка. Был ли проект согласован, предстоит выяснить.
Среди жильцов никто не пострадал. Люди, проживающие в квартирах в зоне обрушения, эвакуированы. «Пока они никуда не размещены, этот вопрос решается.