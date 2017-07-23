Заблудившаяся в Борском лесу Нижегородской области 79-летняя Мария Публикова найдена живой

Подробной информации о состоянии почти неделю блуждавшей в лесу пенсионерки пока нет. «Бабушка найдена, жива», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 18 июля 79-летняя Мария Публикова отправилась в лес у д. Плотинка около 18:00 и домой не вернулась. Позже местные жители нашли на дороге белую косынку пенсионерки и ее пакет.