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14:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Заблудившаяся в Борском лесу Нижегородской области 79-летняя Мария Публикова найдена живой

В поисках участвовало 150−160 человек.

Заблудившаяся в лесу Борского района Нижегородской области 79-летняя Мария Публикова найдена живой.

Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтёр».

Подробной информации о состоянии почти неделю блуждавшей в лесу пенсионерки пока нет. «Бабушка найдена, жива», — говорится в сообщении.

Согласно информации, в поисках участвовало 150−160 человек. Подробный отчет волонтёры пообещали выложить позднее.

Ранее сообщалось, что 18 июля 79-летняя Мария Публикова отправилась в лес у д. Плотинка около 18:00 и домой не вернулась. Позже местные жители нашли на дороге белую косынку пенсионерки и ее пакет.

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