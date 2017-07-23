Стрелявшего по собакам 31-летнего жителя Выксы Нижегородской области привлекут к ответственности. По данным регионального полицейского главка, информация о расстреле собак на территории строительной базы в Выксе поступила в правоохранительные органы в мае 2017 года.

Стражи правопорядка изъяли запись камеры видеонаблюдения, в результате удалось установить личность гражданина, который стрелял по собакам из своего автомобиля.