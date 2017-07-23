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14:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Стрелявшего по собакам 31-летнего жителя Выксы Нижегородской области привлекут к ответственности

Из-за его действий пострадали два животных.

Стрелявшего по собакам 31-летнего жителя Выксы Нижегородской области привлекут к ответственности. По данным регионального полицейского главка, информация о расстреле собак на территории строительной базы в Выксе поступила в правоохранительные органы в мае 2017 года.

Стражи правопорядка изъяли запись камеры видеонаблюдения, в результате удалось установить личность гражданина, который стрелял по собакам из своего автомобиля.

В настоящее время материал о привлечении к ответственности 31-летнего жителя Выксы, из-за действий которого пострадали два животных, направлен в мировой суд.

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