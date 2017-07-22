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22 июля, источник: Агентство городских новостей «Москва»

Двое подростков пострадали в результате ДТП с участием мототранспорта и «Газели» в Подольском районе

В Подмосковье столкнулись мототранспорт и «Газель», пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В Подольском районе, на 55 км Старосимферопольского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта и автомобиля марки “Газель”. В результате аварии пострадали ехавшие на двухколесном транспорте двое подростков», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Двое подростков пострадали в результате ДТП с участием мототранспорта и «Газели» в Подольском районе
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