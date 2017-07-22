Двое подростков пострадали в результате ДТП с участием мототранспорта и «Газели» в Подольском районе
В Подмосковье столкнулись мототранспорт и «Газель», пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В Подмосковье столкнулись мототранспорт и «Газель», пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«В Подольском районе, на 55 км Старосимферопольского шоссе произошло
Он добавил, что пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося.