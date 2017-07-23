В Уссурийске развернуты пункты временного размещения
В Уссурийске развернуты пункты временного размещения.
В Уссурийске развернуты пункты временного размещения.
Сразу две группы Приморской
Утром в субботу, 22 июля, восстановлено автомобильное сообщение с населенными пунктами Уссурийского округа — Яконовка, Пуциловка, Монакино, Богатырка. Вода около села Кроуновка также продолжает спадать.
Однако на реках края вода еще продолжает прибывать. Поэтому на дамбах и гидротехнических сооружениях Уссурийска для мониторинга уровня воды организовано круглосуточное дежурство.
Специалисты краевой
На случай подтопления сел и поселков в Уссурийском городском округе развернуты два пункта временного размещения по адресам: проспект Блюхера, 36, и в клубе села Кроуновка.
Екатерина Брязгунова.