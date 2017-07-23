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08:54 (мск), источник: ДЕЙТА

В Уссурийске развернуты пункты временного размещения

В Уссурийске развернуты пункты временного размещения.

Источник: РИА "Новости"

Сразу две группы Приморской поисково-спасательной службы обеспечивают работу лодочной переправы в селах Уссурийского городского округа, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.

Утром в субботу, 22 июля, восстановлено автомобильное сообщение с населенными пунктами Уссурийского округа — Яконовка, Пуциловка, Монакино, Богатырка. Вода около села Кроуновка также продолжает спадать.

Однако на реках края вода еще продолжает прибывать. Поэтому на дамбах и гидротехнических сооружениях Уссурийска для мониторинга уровня воды организовано круглосуточное дежурство.

Специалисты краевой поисково-спасательной службы на надувных лодках переправляют людей на сложных участках рек Кроуновка и Раздольная.

На случай подтопления сел и поселков в Уссурийском городском округе развернуты два пункта временного размещения по адресам: проспект Блюхера, 36, и в клубе села Кроуновка.

Екатерина Брязгунова.

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