В США после концерта Chance the Rapper госпитализированы более 90 человек
Посетители, среди которых было 50 несовершеннолетних, отравились алкоголем.
Посетители, среди которых было 50 несовершеннолетних, отравились алкоголем.
ТАСС, 23 июля. Более 90 человек были госпитализированы с тяжелым алкогольным отравлением в штате Коннектикут после концерта
Концерт прошел в ночь на субботу в столице штата, городе Хартфорд, с населением 125 тысяч человек. «Тяжелая ночь для полиции Хартфорда
Он отметил, что употребление алкоголя на мероприятии «переходило все границы», и в результате многие были доставлены в больницу с «тяжелейшим отравлением». По данным агентства Associated Press, большинству из слушателей не было и 20 лет.
Chance the Rapper — 24-летний американский