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01:14 (мск), источник: ТАСС

В США после концерта Chance the Rapper госпитализированы более 90 человек

Посетители, среди которых было 50 несовершеннолетних, отравились алкоголем.

Источник: AP 2017

ТАСС, 23 июля. Более 90 человек были госпитализированы с тяжелым алкогольным отравлением в штате Коннектикут после концерта хип-хоп исполнителя Chance the Rapper (Ченс Рэпер, настоящее имя Чанселор Беннет). Об этом сообщил в субботу представитель местной полиции.

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Концерт прошел в ночь на субботу в столице штата, городе Хартфорд, с населением 125 тысяч человек. «Тяжелая ночь для полиции Хартфорда из-за концерта Chance the Rapper. У 50 несовершеннолетних выявлено отравление алкоголем, [всего] более 90 госпитализировано», — рассказал в Twitter заместитель начальника полиции города Брайан Фули.

Он отметил, что употребление алкоголя на мероприятии «переходило все границы», и в результате многие были доставлены в больницу с «тяжелейшим отравлением». По данным агентства Associated Press, большинству из слушателей не было и 20 лет.

Chance the Rapper — 24-летний американский хип-хоп исполнитель из Чикаго. Артист получил признание после выхода сборника песен Acid Rap. Помимо сольной карьеры, Беннетт является участником хип-хоп коллектива Savemoney.

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