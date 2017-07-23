Девушка обокрала своего сожителя во Владивостоке
Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в
В полицию обратился 43-летний житель Владивостока. Заявитель рассказал, что из его квартиры похищены деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 50 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла
Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю приятельницу потерпевшего. В отделе полиции она дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ирина Петрова.