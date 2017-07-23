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08:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Девушка обокрала своего сожителя во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении кражи, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился 43-летний житель Владивостока. Заявитель рассказал, что из его квартиры похищены деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 50 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, осмотрели квартиру. Установлено, что потерпевший совместно проживал с малознакомой ему девушкой. Спустя несколько дней совместного проживания злоумышленница похитила мобильный телефон потерпевшего, денежные средства и скрылась.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю приятельницу потерпевшего. В отделе полиции она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Петрова.

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