Перестрелка в гаражах на Чуркине кончилась визитом СОБРа
Одного стрелка скрутили прямо на глазах у соседей.
Одного стрелка скрутили прямо на глазах у соседей.
Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.
Спецотряд быстрого реагирования нанес визит неспокойным жителям Чуркина во Владивостоке, устроивших перестрелку в гаражах в субботу, 22 июля. Одного из участников конфликта скрутили прямо на глазах у соседей, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.
Прилюдное задержание стрелка произошло накануне вечером. Сперва, рассказывают очевидцы, в гаражах рядом с жилым домом по улице Бурачка, 13, послышались звуки стрельбы. Через некоторое время на место прибыли полиция и СОБР. Возмутителей спокойствия чуркинцев установили быстро, но задержали только одного участника конфликта — его вывели из дома под руки в одном нижнем белье.
По неофициальной информации, причиной разборки с применением оружия стал бытовой конфликт. О пострадавших ничего неизвестно.