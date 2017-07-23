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08:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Перестрелка в гаражах на Чуркине кончилась визитом СОБРа

Одного стрелка скрутили прямо на глазах у соседей.

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Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

Спецотряд быстрого реагирования нанес визит неспокойным жителям Чуркина во Владивостоке, устроивших перестрелку в гаражах в субботу, 22 июля. Одного из участников конфликта скрутили прямо на глазах у соседей, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.

Прилюдное задержание стрелка произошло накануне вечером. Сперва, рассказывают очевидцы, в гаражах рядом с жилым домом по улице Бурачка, 13, послышались звуки стрельбы. Через некоторое время на место прибыли полиция и СОБР. Возмутителей спокойствия чуркинцев установили быстро, но задержали только одного участника конфликта — его вывели из дома под руки в одном нижнем белье.

По неофициальной информации, причиной разборки с применением оружия стал бытовой конфликт. О пострадавших ничего неизвестно.

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