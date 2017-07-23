В Красноярске на пешеходном переходе сбили молодую девушку

23-летняя девушка попала под машину около 20 часов 22 июля, сообщили в ГИБДД. По словам свидетелей происшествия, она начала перебегать улицу на мигающий зелёный свет светофора. Автомобиль на первой полосе пропустил пешехода, а Renault, двигавшийся по второй полосе, поздно заметил девушку. Он попытался обрулить её, но всё-таки задел. Пострадавшая упала на проезжую часть. За рулём иномарки находился 35-летний мужчина.