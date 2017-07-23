Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
10 интересных идей для фартука на кухне
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Политические битвы
09:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на пешеходном переходе сбили молодую девушку

Красноярка перебегала улицу на мигающий зелёный.

Девушка попала под колёса иномарки на правобережье Красноярска. Фотографии ДТП очевидцы разместили в социальных сетях.

23-летняя девушка попала под машину около 20 часов 22 июля, сообщили в ГИБДД. По словам свидетелей происшествия, она начала перебегать улицу на мигающий зелёный свет светофора. Автомобиль на первой полосе пропустил пешехода, а Renault, двигавшийся по второй полосе, поздно заметил девушку. Он попытался обрулить её, но всё-таки задел. Пострадавшая упала на проезжую часть. За рулём иномарки находился 35-летний мужчина.

Девушка получила незначительные травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Разгадать загадку шизофрении новосибирским ученым помогут крысы
СМИ: ФРГ предупреждает об ухудшении отношений с РФ из-за Siemens
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Вашингтон предупредил о возможном вооруженном конфликте с КНДР
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов
Трамп обвинил NYT в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ
В Белом доме назвали Хиллари Клинтон «компроматом на саму себя»
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь