В Красноярске на пешеходном переходе сбили молодую девушку
Красноярка перебегала улицу на мигающий зелёный.
Красноярка перебегала улицу на мигающий зелёный.
Девушка попала под колёса иномарки на правобережье Красноярска. Фотографии ДТП очевидцы разместили в социальных сетях.
23-летняя девушка попала под машину около 20 часов 22 июля, сообщили в ГИБДД. По словам свидетелей происшествия, она начала перебегать улицу на мигающий зелёный свет светофора. Автомобиль на первой полосе пропустил пешехода, а Renault, двигавшийся по второй полосе, поздно заметил девушку. Он попытался обрулить её, но
Девушка получила незначительные травмы, ей оказали медицинскую помощь.