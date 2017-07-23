«Скорая» сбила женщину на пешеходном переходе

— Водитель машины скорой и фельдшер достали пострадавшую из-под машины и оказали ей первую помощь, — говорится в группе. — Водитель скорой ехал на красный сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками. Был ли включен специальный звуковой сигнал, уточнить пока не удается.

Судя по предварительным данным, у женщины серьезные травмы, а водитель свою вину отрицает.

Свидетели утверждают, что «скорая» ехала без сирены: «Там не было звукового сигнала, сама все это видела», Скорая без звуковых сигналов ехала.