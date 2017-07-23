«Скорая» сбила женщину на пешеходном переходе
Машина скорой помощи сбила женщину в Ленинском районе Новосибирска. Авария случилась у дома № 7 на Титова, сообщает паблик «АСТ-54». Пострадавшая шла по пешеходному переходу.
Машина скорой помощи сбила женщину в Ленинском районе Новосибирска. Авария случилась у дома № 7 на Титова, сообщает паблик «АСТ-54». Пострадавшая шла по пешеходному переходу.
— Водитель машины скорой и фельдшер достали пострадавшую
Судя по предварительным данным, у женщины серьезные травмы, а водитель свою вину отрицает.
Свидетели утверждают, что «скорая» ехала без сирены: «Там не было звукового сигнала, сама все это видела», Скорая без звуковых сигналов ехала.
Напомним, что сейчас в отделениях травматологии сезонный наплыв пациентов. Причин много — неудачно купались, занимались ремонтом, попали в ДТП. Порой щебенка опасней гололеда, а невнимательность на железнодорожном переезде может привести к страшным последствиям.