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08:58 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье уровень воды в реках стабилизировался после ливней

Уровень воды в реках Приморья после мощных ливней стабилизировался, вода уходит с подтопленных участков, сообщает утром в воскресенье краевой главк МЧС России. В пятницу в крае прошли ливневые дожди с грозами, синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Уровень воды в реках Приморья после мощных ливней стабилизировался, вода уходит с подтопленных участков, сообщает утром в воскресенье краевой главк МЧС России.

В пятницу в крае прошли ливневые дожди с грозами, синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел остались без автомобильного сообщения, но его уже частично восстановили.

«Уровень воды в реках края стабилизировался и не превысил отметок опасного явления. На опасных участках выставлены посты… Из-за наклона опоры ЛЭП 10 киловольт в превентивных целях обесточены села Полтавка, Новогеоргиевка, Константиновка. Аварийные бригады… убыли на место аварии», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в ночь на воскресенье при прохождении волны паводка в ряде сел были подтоплены 32 приусадебных участка. В настоящее время вода с них уходит, угрозы подтопления жилых домов нет.

В Уссурийском городском округе проведены берегоукрепительные работы.

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