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09:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пожарные поезда ВСЖД задействовали в ликвидации возгораний в лесах

Спецпоезда выезжали тушить пожары 19 раз.

Подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта России на ВСЖД 19 раз привлекались к тушению пожаров в полосе отвода железной дороги с начала текущего года. Во всех этих случаях возгорания угрожали распространением на объекты инфраструктуры магистрали. Общая площадь пришедших из лесного массива пожаров, в локализации и тушении которых участвовали спецпоезда, превысила 30 тысяч кв. метров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

В границах Восточно-Сибирской железной дороги дислоцируется 19 пожарных поездов. Они являются частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего в 2017 году пожарные поезда ВСЖД осуществили 39 выездов на тушение пожаров и возгораний.

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