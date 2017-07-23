Пожарные поезда ВСЖД задействовали в ликвидации возгораний в лесах
Спецпоезда выезжали тушить пожары 19 раз.
Спецпоезда выезжали тушить пожары 19 раз.
Подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта России на ВСЖД 19 раз привлекались к тушению пожаров в полосе отвода железной дороги с начала текущего года. Во всех этих случаях возгорания угрожали распространением на объекты инфраструктуры магистрали. Общая площадь пришедших из лесного массива пожаров, в локализации и тушении которых участвовали спецпоезда, превысила 30 тысяч кв. метров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В границах
Всего в 2017 году пожарные поезда ВСЖД осуществили 39 выездов на тушение пожаров и возгораний.