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07:44 (мск), источник: Informburo.kz

Авария на водопроводе оставила центр Астаны без воды

На период устранения аварии организован подвоз воды.

Источник: Informburo.kz

О порыве водопровода на перекрёстке улиц Сагынак и Сауран сообщается на официальной странице аппарата акима Есильского района в Facebook.

Авария произошла сегодня, 23 июля, в 6.35 утра.

«На пересечении улиц Сыганак и Сауран произошёл порыв водопровода. В настоящий момент ГКП “Астана Су Арнасы” ведутся работы по перекрытию утечки в водопроводе и откачке воды, после чего станет известно, сколько жилых домов будет на ограничении подачи питьевой воды», — говорится в сообщении.

На период устранения данного порыва будет организован подвоз воды.

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Авария на водопроводе оставила центр Астаны без воды
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