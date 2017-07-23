Авария на водопроводе оставила центр Астаны без воды
На период устранения аварии организован подвоз воды.
На период устранения аварии организован подвоз воды.
О порыве водопровода на перекрёстке улиц Сагынак и Сауран сообщается на официальной странице аппарата акима Есильского района в Facebook.
Авария произошла сегодня, 23 июля, в 6.35 утра.
«На пересечении улиц Сыганак и Сауран произошёл порыв водопровода. В настоящий момент ГКП “Астана Су Арнасы” ведутся работы по перекрытию утечки в водопроводе и откачке воды, после чего станет известно, сколько жилых домов будет на ограничении подачи питьевой воды», — говорится в сообщении.
На период устранения данного порыва будет организован подвоз воды.