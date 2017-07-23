В центре Алматы 9 человек пострадали в серьезной аварии
Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами.
Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами.
В Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали 9 человек. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Accent, передает Zakon.kz.
Со слов очевидцев, Toyota двигалась в западном направлении по Богенбай батыра, а Hyundai — в северном направлении по Фурманова. Водитель Land Cruiser на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора.
Столкновения с Hyundai избежать не удалось. После удара внедорожник въехал дерево, а Hyundai по инерции въехал в припаркованную ГАЗель.
На место приехало несколько карет скорой помощи и сотрудники ЧС. Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами, чтобы помочь выйти пострадавшим.
Пострадали 9 человек, водителя Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии.
Все подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.