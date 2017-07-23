Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
07:58 (мск), источник: Nur.kz

В центре Алматы 9 человек пострадали в серьезной аварии

Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали 9 человек. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Accent, передает Zakon.kz.

Читайте также
Авария на водопроводе оставила центр Астаны без воды

Со слов очевидцев, Toyota двигалась в западном направлении по Богенбай батыра, а Hyundai — в северном направлении по Фурманова. Водитель Land Cruiser на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора.

Столкновения с Hyundai избежать не удалось. После удара внедорожник въехал дерево, а Hyundai по инерции въехал в припаркованную ГАЗель.

На место приехало несколько карет скорой помощи и сотрудники ЧС. Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами, чтобы помочь выйти пострадавшим.

Пострадали 9 человек, водителя Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Шымкента удивила приезжего, вернув ему потерянные 200 тыс.
СМИ: ФРГ предупреждает об ухудшении отношений с РФ из-за Siemens
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Вашингтон предупредил о возможном вооруженном конфликте с КНДР
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов
Трамп обвинил NYT в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ
В Белом доме назвали Хиллари Клинтон «компроматом на саму себя»
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь