В центре Алматы 9 человек пострадали в серьезной аварии

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

В Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали 9 человек. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Accent, передает Zakon.kz.

Читайте также Авария на водопроводе оставила центр Астаны без воды

Со слов очевидцев, Toyota двигалась в западном направлении по Богенбай батыра, а Hyundai — в северном направлении по Фурманова. Водитель Land Cruiser на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора.

Столкновения с Hyundai избежать не удалось. После удара внедорожник въехал дерево, а Hyundai по инерции въехал в припаркованную ГАЗель.

На место приехало несколько карет скорой помощи и сотрудники ЧС. Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами, чтобы помочь выйти пострадавшим.

Пострадали 9 человек, водителя Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии.