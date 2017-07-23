Сбившему группу детей пьяному водителю грозит до 7 лет

Источник: AP 2017

Напомним, вчера в с. Березовское 38-летний водитель за рулем ВАЗ-2106 выехал на обочину дороги и сбил детей, которые шли во встречном направлении, не нарушая ПДД.

Под колесами машины оказались две девочки 4 и 9 лет, а также годовалый мальчик, который находился в детской коляске. Мальчик погиб на месте ДТП, девочек госпитализировали. Старшая из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Водитель был сильно пьян и скрылся пешком с места происшествия, но его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи будут ходатайствовать об его аресте.