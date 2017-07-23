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09:54 (мск), источник: Newslab.ru

Сбившему группу детей пьяному водителю грозит до 7 лет

Следователями МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок и еще двое детей пострадали.

Источник: AP 2017

Напомним, вчера в с. Березовское 38-летний водитель за рулем ВАЗ-2106 выехал на обочину дороги и сбил детей, которые шли во встречном направлении, не нарушая ПДД.

Под колесами машины оказались две девочки 4 и 9 лет, а также годовалый мальчик, который находился в детской коляске. Мальчик погиб на месте ДТП, девочек госпитализировали. Старшая из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Водитель был сильно пьян и скрылся пешком с места происшествия, но его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи будут ходатайствовать об его аресте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, действия водителя квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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