При пожаре в Челябинской области погибли четверо детей

Как отмечается в сообщении, возгорание произошло в ночь с субботы на воскресенье, 23 июля, в деревне Верхняя Кабанка Пластовского муниципального района. В МЧС рассказали, что общая площадь пожара в доме составила 50 кв.м.

В ведомстве отметили, что одной из причин гибели людей является то, что пожар был обнаружен поздно. «К сожалению, драгоценное время было упущено, и пожарным удалось спасти только одного взрослого», — говорится в сообщении. Точная причина пожара сейчас устанавливается спасателями.

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Жертвами пожара стали трое дочерей спасшегося мужчины и его племянница, находившаяся в гостях. Хозяйка дома в момент пожара находилась на работе.