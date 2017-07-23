В Новосибирске пропала девушка после семейной ссоры

В городе пропала Сорочинская Ольга Александровна, 25 лет. Девушка поссорилась с матерью, ушла из дома и большее никто не видел.

«18 июля 2017 года ушла из дома по улице Дмитрия Донского и до настоящего времени не вернулась. Раньше подобного не происходило», — сообщили в группе «Инцидент».