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11:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пропала девушка после семейной ссоры

Девушка отсутствует дома пятый день.

В городе пропала Сорочинская Ольга Александровна, 25 лет. Девушка поссорилась с матерью, ушла из дома и большее никто не видел.

«18 июля 2017 года ушла из дома по улице Дмитрия Донского и до настоящего времени не вернулась. Раньше подобного не происходило», — сообщили в группе «Инцидент».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рост пропавшей 167 см, она обычного телосложения, русоволосая, кареглазая.

Девушка ушла из дома в тёмно-синих джинсах, красной футболке и синей болоньевой куртке.

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