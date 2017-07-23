Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Землетрясение в Эгейском море
11:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в городе Сибай на перилах в подъездах нашли шприцы

В одном из популярных пабликов города Сибая размещен пост, что в одном из подъездов города на лестничных перилах обнаружен шприц с неустановленной жидкостью.

Источник: Proufu.ru

«Люди, будьте осторожней! Сегодня с ребенком поднималась домой и увидела это. У нас в доме много детей, не дай бог кто-нибудь схватит (Ветеранов, 3). Анонимно», — говорится в сообщении.

В одном из комментариев есть информация о том, что такие же шприцы обнаружены в доме на улице Булякова.

Отметим, что к подобным действиям необходимо относиться серьезно. ВИЧ-инфицированные наркоманы запросто могут разместить шприцы или лезвия со своей кровью. Такие случаи давно уже не фиксировались, но я лично сам, выросший в 90-е годы, перила не трогаю и приучаю своих детей. Берегите себя и близких.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из Минкульта с любовью, или «Ближний круг» госпожи Шафиковой
Курц: ЕС не может позволить себе впасть в зависимость от Турции
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Посол Катара в РФ рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе
Более 100 новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
Туристы из РФ с пятницы не могут вылететь из турецкого Бодрума
Умерла ведущая программы «Доброе утро» Елена Миронова
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь