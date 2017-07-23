В Башкирии в городе Сибай на перилах в подъездах нашли шприцы

Источник: Proufu.ru

«Люди, будьте осторожней! Сегодня с ребенком поднималась домой и увидела это. У нас в доме много детей, не дай бог кто-нибудь схватит (Ветеранов, 3). Анонимно», — говорится в сообщении.

В одном из комментариев есть информация о том, что такие же шприцы обнаружены в доме на улице Булякова.