В Башкирии в городе Сибай на перилах в подъездах нашли шприцы
В одном из популярных пабликов города Сибая размещен пост, что в одном из подъездов города на лестничных перилах обнаружен шприц с неустановленной жидкостью.
В одном из популярных пабликов города Сибая размещен пост, что в одном из подъездов города на лестничных перилах обнаружен шприц с неустановленной жидкостью.
«Люди, будьте осторожней! Сегодня с ребенком поднималась домой и увидела это. У нас в доме много детей, не дай бог
В одном из комментариев есть информация о том, что такие же шприцы обнаружены в доме на улице Булякова.
Отметим, что к подобным действиям необходимо относиться серьезно.