Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Самолет выполнял рейс 772 по маршруту Симферополь — Внуково вечером в субботу и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

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Лайнер принадлежит авиакомпании «Якутия», в ней сообщили, что экстренная посадка была вызвана тем, что сработал датчик разгерметизации. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

В компании отметили, что посадка прошла благополучно. Всех находившихся на борту 167 пассажиров разместили в гостиницах, им предоставили трансфер, еду и напитки. Все желающие могли сдать багаж в камеру хранения.

Пассажиры были отравлены автобусом в Краснодар для перелета утром в воскресенье в аэропорт Внуково.