Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Политические битвы
09:53 (мск), источник: Sputnik.by

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове

Причины экстренной посадки самолета «Симферополь — Москва» будет расследовать спецкомиссия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Самолет выполнял рейс 772 по маршруту Симферополь — Внуково вечером в субботу и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

Читайте также
Пожар произошел в детском летнем лагере в Витебском районе

Лайнер принадлежит авиакомпании «Якутия», в ней сообщили, что экстренная посадка была вызвана тем, что сработал датчик разгерметизации. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

В компании отметили, что посадка прошла благополучно. Всех находившихся на борту 167 пассажиров разместили в гостиницах, им предоставили трансфер, еду и напитки. Все желающие могли сдать багаж в камеру хранения.

Пассажиры были отравлены автобусом в Краснодар для перелета утром в воскресенье в аэропорт Внуково.

Авиаперевозчик «Якутия» принес пассажирам рейса 772 извинения за предоставленные неудобства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание
СМИ: ФРГ предупреждает об ухудшении отношений с РФ из-за Siemens
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Вашингтон предупредил о возможном вооруженном конфликте с КНДР
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов
Трамп обвинил NYT в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ
В Белом доме назвали Хиллари Клинтон «компроматом на саму себя»
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь