Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Ростове
Причины экстренной посадки самолета «Симферополь — Москва» будет расследовать спецкомиссия.
Причины экстренной посадки самолета «Симферополь — Москва» будет расследовать спецкомиссия.
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Самолет выполнял рейс 772 по маршруту Симферополь — Внуково вечером в субботу и совершил вынужденную посадку в аэропорту
Лайнер принадлежит авиакомпании «Якутия», в ней сообщили, что экстренная посадка была вызвана тем, что сработал датчик разгерметизации. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.
В компании отметили, что посадка прошла благополучно. Всех находившихся на борту 167 пассажиров разместили в гостиницах, им предоставили трансфер, еду и напитки. Все желающие могли сдать багаж в камеру хранения.
Пассажиры были отравлены автобусом в Краснодар для перелета утром в воскресенье в аэропорт Внуково.
Авиаперевозчик «Якутия» принес пассажирам рейса 772 извинения за предоставленные неудобства.