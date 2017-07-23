Из-за дождей в Прикамье затопило село, произошли оползни и сели
Подборка фото и видео последствий разгула стихии.
Подборка фото и видео последствий разгула стихии.
Сильнейшие ливни в субботу, 22 июля, в Пермском крае принесли не мало проблем.
Мы сделали подборку фото и видео, которыми жители делились в социальных сетях.
В селе Башкултаево в Пермском районе большая вода подошла вплотную к жилым домам. Затопленными оказались дворы и огороды.
На некоторых фото видно, что вода во дворах частных домов стоит на уровне 30−50 см.
Также пострадали огороды и посадки жителей города Добрянки. Ручьи с дороги напрямую забегают во дворы и на грядки в частных домах.
Дорога во Фролах во время ливня больше напоминала небольшую речку. В комментариях жители сочувствовали местным жителям, выражали мнение, что в деревни и не может быть ливнёвки, а также шутили: «Уже еду к вам купаться».
А вот в селе Калинино в этот день выпал крупный град. Местные жители рассказали, что он побил растения в огородах. Градины лежали на улицах села несколько часов.
Пермяки тоже ощутили на себе силу стихии.
На улице Механошина не только образовалось дворовое озеро из дождевых вод, но и дерево упало на автомобиль. Хозяин авто сказал, что ветра не было. Просто от воды размыло грунт.
В сообщении в социальных сетях говорится, что жители уже не раз просили УК заняться кронированием деревьев во дворе.
В магазине на улице Революции случился настоящий потоп. Воду приходилось вычерпывать вёдрами.
Также в Перми затопило проходные Мотовилихинских заводов и территорию управления завода смазок и СОЖ.
В Мотовилихинском районе
Ну, а самым обсуждаемым событием стало обрушение склона при подъезде к Красавинскому мосту.
В тот же день рабочие начали укреплять сползающий склон.