Из-за дождей в Прикамье затопило село, произошли оползни и сели

Сильнейшие ливни в субботу, 22 июля, в Пермском крае принесли не мало проблем.

Мы сделали подборку фото и видео, которыми жители делились в социальных сетях.

В селе Башкултаево в Пермском районе большая вода подошла вплотную к жилым домам. Затопленными оказались дворы и огороды.

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На некоторых фото видно, что вода во дворах частных домов стоит на уровне 30−50 см.

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Также пострадали огороды и посадки жителей города Добрянки. Ручьи с дороги напрямую забегают во дворы и на грядки в частных домах.

Дорога во Фролах во время ливня больше напоминала небольшую речку. В комментариях жители сочувствовали местным жителям, выражали мнение, что в деревни и не может быть ливнёвки, а также шутили: «Уже еду к вам купаться».

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А вот в селе Калинино в этот день выпал крупный град. Местные жители рассказали, что он побил растения в огородах. Градины лежали на улицах села несколько часов.

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Пермяки тоже ощутили на себе силу стихии.

На улице Механошина не только образовалось дворовое озеро из дождевых вод, но и дерево упало на автомобиль. Хозяин авто сказал, что ветра не было. Просто от воды размыло грунт.

В сообщении в социальных сетях говорится, что жители уже не раз просили УК заняться кронированием деревьев во дворе.

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В магазине на улице Революции случился настоящий потоп. Воду приходилось вычерпывать вёдрами.

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Также в Перми затопило проходные Мотовилихинских заводов и территорию управления завода смазок и СОЖ.

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В Мотовилихинском районе из-за ливня на дорогу сошёл грязевой сель.

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Ну, а самым обсуждаемым событием стало обрушение склона при подъезде к Красавинскому мосту.

В тот же день рабочие начали укреплять сползающий склон.