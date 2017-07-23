Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ: в летевший в Москву самолет попала молния
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Землетрясение в Эгейском море
11:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из-за дождей в Прикамье затопило село, произошли оползни и сели

Подборка фото и видео последствий разгула стихии.

Сильнейшие ливни в субботу, 22 июля, в Пермском крае принесли не мало проблем.

Мы сделали подборку фото и видео, которыми жители делились в социальных сетях.

В селе Башкултаево в Пермском районе большая вода подошла вплотную к жилым домам. Затопленными оказались дворы и огороды.

Во время загрузки произошла ошибка.

На некоторых фото видно, что вода во дворах частных домов стоит на уровне 30−50 см.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также пострадали огороды и посадки жителей города Добрянки. Ручьи с дороги напрямую забегают во дворы и на грядки в частных домах.

Дорога во Фролах во время ливня больше напоминала небольшую речку. В комментариях жители сочувствовали местным жителям, выражали мнение, что в деревни и не может быть ливнёвки, а также шутили: «Уже еду к вам купаться».

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот в селе Калинино в этот день выпал крупный град. Местные жители рассказали, что он побил растения в огородах. Градины лежали на улицах села несколько часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пермяки тоже ощутили на себе силу стихии.

На улице Механошина не только образовалось дворовое озеро из дождевых вод, но и дерево упало на автомобиль. Хозяин авто сказал, что ветра не было. Просто от воды размыло грунт.

В сообщении в социальных сетях говорится, что жители уже не раз просили УК заняться кронированием деревьев во дворе.

Во время загрузки произошла ошибка.

В магазине на улице Революции случился настоящий потоп. Воду приходилось вычерпывать вёдрами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в Перми затопило проходные Мотовилихинских заводов и территорию управления завода смазок и СОЖ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Мотовилихинском районе из-за ливня на дорогу сошёл грязевой сель.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а самым обсуждаемым событием стало обрушение склона при подъезде к Красавинскому мосту.

В тот же день рабочие начали укреплять сползающий склон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+24°
полупрозрачная облачность
754 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Курц: ЕС не может позволить себе впасть в зависимость от Турции
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Посол Катара в РФ рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе
Более 100 новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
Туристы из РФ с пятницы не могут вылететь из турецкого Бодрума
Умерла ведущая программы «Доброе утро» Елена Миронова
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь