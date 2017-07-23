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09:56 (мск), источник: Newslab.ru

В Норильске автобус тащил по дороге зажатую дверьми девочку

В Норильске автобус несколько метров тащил по дороге зажатую дверьми четырехлетнюю девочку.

В Норильске автобус несколько метров тащил по дороге зажатую дверьми четырехлетнюю девочку.

Как сообщили в ОМВД России по Норильску, 22 июля на улице Первопроходцев 48-летний водитель маршрутки начал движение с остановки, не убедившись, все ли пассажиры завершили посадку в автобус. В результате задней дверью зажало ногу девочке 2012 г.р., после чего автобус протащил ребенка несколько метров по проезжей части. Пострадавшую с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью. Нарушителю грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

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