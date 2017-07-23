В Норильске автобус тащил по дороге зажатую дверьми девочку

В Норильске автобус несколько метров тащил по дороге зажатую дверьми четырехлетнюю девочку.

Как сообщили в ОМВД России по Норильску, 22 июля на улице Первопроходцев 48-летний водитель маршрутки начал движение с остановки, не убедившись, все ли пассажиры завершили посадку в автобус. В результате задней дверью зажало ногу девочке 2012 г.р., после чего автобус протащил ребенка несколько метров по проезжей части. Пострадавшую с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью. Нарушителю грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.