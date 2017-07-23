В ДТП на дороге Тюмень — Омск погибли 3 человека
В Тюкалинском районе Омской области произошло
В Тюкалинском районе Омской области произошло
По информации областного управления МВД, столкнулись две легковушки и большегруз.
Водитель «ВАЗа», ехавший со стороны Тюмени, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком. После этого большегруз сам вылетел на «встречку» и врезался в «Форд».
Жертвами ЧП стали водитель «ВАЗа», а также водитель и пассажирка «Форда». Кроме того, в больницу доставлена двухлетняя девочка, находившаяся в «Форде».