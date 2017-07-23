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11:19 (мск), источник: "Российская газета"

В ДТП на дороге Тюмень — Омск погибли 3 человека

В Тюкалинском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 3 человека.

По информации областного управления МВД, столкнулись две легковушки и большегруз.

Водитель «ВАЗа», ехавший со стороны Тюмени, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком. После этого большегруз сам вылетел на «встречку» и врезался в «Форд».

Жертвами ЧП стали водитель «ВАЗа», а также водитель и пассажирка «Форда». Кроме того, в больницу доставлена двухлетняя девочка, находившаяся в «Форде».

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