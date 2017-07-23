В поселке под Новокуйбышевском горела машина
22 июля в 1:13 по адресу г. о. Новокуйбышевск, поселок Русло, ул. Крылова, произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
22 июля в 1:13 по адресу г. о. Новокуйбышевск, поселок Русло, ул. Крылова, произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожар локализован в 1:26, ликвидирован в 1:28.
Горело транспортное средство. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.