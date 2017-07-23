В Воронежской области перевернулся Hyundai Solaris: 2 женщины погибли
Автомобиль врезался в отбойник и вылетел с трассы.
Автомобиль врезался в отбойник и вылетел с трассы.
Водитель и пассажирка Hyundai Solaris погибли в опрокинувшемся автомобиле, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Машина перевернулась на 744 км трассы М4 «Дон» (направление «Ростов-Москва»). Авария произошла около 10:00 субботы, 22 июля, сообщила
Hyundai Solaris под управлением 31-летней женщины врезался в отбойник и вылетел с трассы. Водитель иномарки и пассажирка, 57-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.