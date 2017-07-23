Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области перевернулся Hyundai Solaris: 2 женщины погибли

Автомобиль врезался в отбойник и вылетел с трассы.

Водитель и пассажирка Hyundai Solaris погибли в опрокинувшемся автомобиле, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Машина перевернулась на 744 км трассы М4 «Дон» (направление «Ростов-Москва»). Авария произошла около 10:00 субботы, 22 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Hyundai Solaris под управлением 31-летней женщины врезался в отбойник и вылетел с трассы. Водитель иномарки и пассажирка, 57-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Курц: ЕС не может позволить себе впасть в зависимость от Турции
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Посол Катара в РФ рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе
Более 100 новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
Туристы из РФ с пятницы не могут вылететь из турецкого Бодрума
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
СК сообщил о заочном аресте следователя и прокурора Украины
Спорт
Нокдаун от Алояна: как на Красной площади отметили День бокса День российского и мирового бокса впервые отметили на Красной площади в Москве
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь