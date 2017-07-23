Причиной страшного пожара в Челябинской области, унесшего жизни четырех детей, могла стать неисправная проводка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в настоящее время отрабатываются все возможные версии происшествия, однако спасатели склоняются к возникновению пожара из-за неисправной электропроводки. По предварительным данным она замкнула на веранде дома и, таким образом, отрезала пути эвакуации. По всей видимости, обитатели дома спали и не почувствовали запах дыма.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что трагедии можно было избежать, если бы дом, где произошло ЧП, был оборудован пожарными извещателями. Погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма. Автоматика могла их разбудить и спасти.