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11:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Причиной страшного пожара в Челябинской области, унесшего жизни четырех детей, могла стать неисправная проводка

Причиной страшного пожара в деревне Верхняя Кабанка Пластовского района Челябинской области, унесшего жизни четырех детей, могла стать неисправная проводка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в настоящее время отрабатываются все возможные версии происшествия, однако спасатели склоняются к возникновению пожара из-за неисправной электропроводки. По предварительным данным она замкнула на веранде дома и, таким образом, отрезала пути эвакуации. По всей видимости, обитатели дома спали и не почувствовали запах дыма.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что трагедии можно было избежать, если бы дом, где произошло ЧП, был оборудован пожарными извещателями. Погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма. Автоматика могла их разбудить и спасти.

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью. В результате пожара погибли четверо детей, пострадал один взрослый.

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