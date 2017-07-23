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11:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области пьяный водитель, уходя от погони, протаранил дом

Помощь врачей понадобилась водителю и его пассажиру.

Инцидент произошел вчера, 22 июля, около 3:20, в городе Тара. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-2105, который ехал по дороге по криволинейной траектории.

Стражи порядка попытались остановить автомобиль, но водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться. В результате небольшой погони мужчина не справился с управлением и врезался в жилой дом.

Оказалось, что за рулем отечественного авто был 37-летний мужчина. Водитель был пьян, кроме того, ранее он был лишен водительских прав. Мужчина и его 28-летний пассажир обратились за медицинской помощью.

В отношении водителя составлены административные делопроизводства по ч. 3 ст. 12.8, ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

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