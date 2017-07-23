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11:18 (мск), источник: "Российская газета"

Расследованием посадки самолета в Ростове займется спецкомиссия

Расследованием инцидента с внештатной посадкой самолета Boeing 737 в аэропорту Ростова-на-Дону займется специальная комиссия авиакомпании «Якутия».

Ранее о проверке обстоятельств аварийного приземления лайнера заявила Южная транспортная прокуратура.

«Самолет Boeing 737, выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. Приземление прошло успешно», — сообщили «РГ» в пресс-службе авиакомпании.

Все находившиеся на борту 167 пассажиров были размещены в гостиницах, а затем автобусом отправлены в Краснодар, откуда вылетели в аэропорт Внуково.

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