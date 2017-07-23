Расследованием посадки самолета в Ростове займется спецкомиссия

«Самолет Boeing 737, выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. Приземление прошло успешно», — сообщили «РГ» в пресс-службе авиакомпании.

Все находившиеся на борту 167 пассажиров были размещены в гостиницах, а затем автобусом отправлены в Краснодар, откуда вылетели в аэропорт Внуково.