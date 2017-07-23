Расследованием посадки самолета в Ростове займется спецкомиссия
Расследованием инцидента с внештатной посадкой самолета Boeing 737 в аэропорту
Расследованием инцидента с внештатной посадкой самолета Boeing 737 в аэропорту
Ранее о проверке обстоятельств аварийного приземления лайнера заявила Южная транспортная прокуратура.
«Самолет Boeing 737, выполнявший рейс 772 по маршруту
Все находившиеся на борту 167 пассажиров были размещены в гостиницах, а затем автобусом отправлены в Краснодар, откуда вылетели в аэропорт Внуково.