В Среднеахтубинском районе сгорел склад
22 июля на улице Аграрная в поселке Стандартный Среднеахтубинского района произошел пожар в металлическом складском помещении, площадью в 2592 квадратных метров.
22 июля на улице Аграрная в поселке Стандартный Среднеахтубинского района произошел пожар в металлическом складском помещении, площадью в 2592 квадратных метров.
22 июля в поселке Стандартный Среднеахтубинского района произошел пожар. Как сообщает
Огонь охватил сто квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Его причина устанавливается.
Всего же за сутки на территории области зарегистрировано четыре госстатотчётных пожара. К счастью, обошлось без жертв.