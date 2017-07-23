В Среднеахтубинском районе сгорел склад

Источник: РИАЦ

22 июля в поселке Стандартный Среднеахтубинского района произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, на улице Аграрная в металлическом складском помещении, площадью в 2592 квадратных метров, горели вещи.

Огонь охватил сто квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Его причина устанавливается.