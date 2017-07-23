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11:07 (мск), источник: РИАЦ

В Среднеахтубинском районе сгорел склад

22 июля на улице Аграрная в поселке Стандартный Среднеахтубинского района произошел пожар в металлическом складском помещении, площадью в 2592 квадратных метров.

Источник: РИАЦ

22 июля в поселке Стандартный Среднеахтубинского района произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, на улице Аграрная в металлическом складском помещении, площадью в 2592 квадратных метров, горели вещи.

Огонь охватил сто квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Его причина устанавливается.

Всего же за сутки на территории области зарегистрировано четыре госстатотчётных пожара. К счастью, обошлось без жертв.

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