В Воронежской области «ВАЗ» протаранил фуру на встречной полосе: двое погибли

В субботу, 22 июля, вечером по дороге «Курск-Воронеж» ехал 19-летний житель Анны на «ВАЗ-21099». Он направлялся со стороны Воронежа в направлении Саратова.

По данным МВД, в 17:30 автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в фуру «МАЗ-53366». Предполагают, что водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.

«В результате ДТП 22-летний пассажир “ВАЗа” из Анны погиб на месте аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Водителя госпитализировали, но он скончался в больнице».