В Воронежской области «ВАЗ» протаранил фуру на встречной полосе: двое погибли
Авария произошла в Аннинском районе.
Авария произошла в Аннинском районе.
В субботу, 22 июля, вечером по дороге «Курск-Воронеж» ехал 19-летний житель Анны на «ВАЗ-21099». Он направлялся со стороны Воронежа в направлении Саратова.
По данным МВД, в 17:30 автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в фуру «МАЗ-53366». Предполагают, что водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением.
«В результате ДТП 22-летний пассажир “ВАЗа” из Анны погиб на месте аварии, — рассказали в
Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего ДТП.