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14:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 17 июля 28-летнего нижегородца Романа Комарова

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении.

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 17 июля 28-летнего нижегородца Романа Комарова. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, в день исчезновения был одет в синию ветровку с капюшоном, в рубашку (поло) темно — коричневого цвета в оранжевую полоску, спортивные штаны черного цвета, по бокам синяя полоска, кроссовки цвета мокрого асфальта. Дома у Комарова остались жена и дочь.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефонам: 102 (полиция), 8 (831) 291−51−51 (волонтёры). +7952−471−53−52, +7910−797−47−30. (Родственники).

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