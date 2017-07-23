Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 17 июля 28-летнего нижегородца Романа Комарова. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации, в день исчезновения был одет в синию ветровку с капюшоном, в рубашку (поло) темно — коричневого цвета в оранжевую полоску, спортивные штаны черного цвета, по бокам синяя полоска, кроссовки цвета мокрого асфальта. Дома у Комарова остались жена и дочь.