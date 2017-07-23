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11:47 (мск), источник: VN.ru

Тело женщины найдено в Оби около острова Кудряш

22 июля около 16.00 возле острова Кудряш под Новосибирском была обнаружена утонувшая девушка. Мужчина, нашедший тело, сообщил о страшной находке сотрудникам охраны острова и в полицию.

— Как сообщил наш подписчик, по описанию одежды девушка подходит под приметы потерявшейся ранее Ольги Сорочинской, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области подтверждают, что тело женщины найдено. Ей 30−35 лет, внешних признаков насильственных действий нет. Личность погибшей не установлена, сейчас нет оснований полагать, что это пропавшая Ольга Сорочинская — ее поиски продолжаются.

Ольга Сорочинская пропала 18 июля. Она ушла из дома по улице Дмитрия Донского и не вернулась до настоящего времени. Девушка поссорилась с матерью, может быть дезориентирована.

Приметы: рост 167 см., среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в темно-синие джинсовые бриджи, красную футболку, синюю болоневую куртку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей без вести, просьба сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 (бесплатно по РФ) или в полицию 02, 102.

Напомним, что найден последний из трех рыбаков, утонувших в Искитимском районе в октябре прошлого года. Тело обнаружили рыбаки и сообщили об этом сотрудникам МЧС. Трагедия на Обском водохранилище, как писал VN.ru, произошла 20 октября прошлого года.

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