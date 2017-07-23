Тело женщины найдено в Оби около острова Кудряш
22 июля около 16.00 возле острова Кудряш под Новосибирском была обнаружена утонувшая девушка. Мужчина, нашедший тело, сообщил о страшной находке сотрудникам охраны острова и в полицию.
22 июля около 16.00 возле острова Кудряш под Новосибирском была обнаружена утонувшая девушка. Мужчина, нашедший тело, сообщил о страшной находке сотрудникам охраны острова и в полицию.
— Как сообщил наш подписчик, по описанию одежды девушка подходит под приметы потерявшейся ранее Ольги Сорочинской, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».
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Ольга Сорочинская пропала 18 июля. Она ушла из дома по улице Дмитрия Донского и не вернулась до настоящего времени. Девушка поссорилась с матерью, может быть дезориентирована.
Приметы: рост 167 см., среднее телосложение,
Напомним, что найден последний из трех рыбаков, утонувших в Искитимском районе в октябре прошлого года. Тело обнаружили рыбаки и сообщили об этом сотрудникам МЧС. Трагедия на Обском водохранилище, как писал VN.ru, произошла 20 октября прошлого года.