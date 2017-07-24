Житель г. Лысково Нижегородской области подозревается в уклонении от военного призыва

Согласно информации, следователями Лысковского отделения следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. При этом, с июня 2016 по июнь 2017 года уполномоченным лицом ему неоднократно и своевременно вручались повестки для прибытия в комиссариат Нижегородской области по Лысковскому району для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. По повесткам он не прибыл без уважительных причин, таким образом уклонившись от призыва В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.