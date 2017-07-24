Сараи и два дома сгорели в Нижегородской области в ночь на 23 июля
Сараи и два дома сгорели в Нижегородской области в ночь на 23 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
Сараи и два дома сгорели в Нижегородской области в ночь на 23 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
Согласно информации, 23 июля 2017 г. в 00:01 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании сараев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорели сгорели сараи на общей площади 150 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек, восемь единиц техники.
Также около двух часов ночи поступило сообщение о загорании жилого дома в Московском районе. В результате пожара сгорело имущество на площади 30 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 30 человек и восесь единиц техники.
Кроме того, этой же ночью сгорел дом в Лукояновском районе (с. Чуфарово). Площадь пожара составила 72 кв метра. Для ликвидации последствий привлекались восемь человек, четыре единицы техники.