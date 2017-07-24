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08:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сараи и два дома сгорели в Нижегородской области в ночь на 23 июля

Сараи и два дома сгорели в Нижегородской области в ночь на 23 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

Согласно информации, 23 июля 2017 г. в 00:01 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании сараев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорели сгорели сараи на общей площади 150 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 27 человек, восемь единиц техники.

Также около двух часов ночи поступило сообщение о загорании жилого дома в Московском районе. В результате пожара сгорело имущество на площади 30 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 30 человек и восесь единиц техники.

Кроме того, этой же ночью сгорел дом в Лукояновском районе (с. Чуфарово). Площадь пожара составила 72 кв метра. Для ликвидации последствий привлекались восемь человек, четыре единицы техники.

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