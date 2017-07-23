Под Северным мостом в Воронеже застрял корабль с пьяной компанией
Прогулочный катер застрял в Воронежском водохранилище под Северным мостом в ночь на воскресенье, 23 июля.
Прогулочный катер застрял в Воронежском водохранилище под Северным мостом в ночь на воскресенье, 23 июля.
Фото с места происшествия опубликовал участник группы «Типичный Воронеж» Андрей Коровин. По словам очевидцев, на борту катера веселилась пьяная компания.
— Судя по характерным царапинам на правом борту, они сначала влетели в берег, а затем их отбросило в опору моста. Так и застряли. Может даже на мель сели, потому что в этом месте под мостом не особо глубоко, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Андрей Коровин.
Некоторые пользователи сети предположили, что катер просто стоит на якоре. Стоит отметить, что ситуацию на Воронежском водохранилище отслеживают спасатели. Камеры видеонаблюдения передают изображение в центр мониторинга, где дежурный следит за ситуацией на воде. Если бы жизни людей угрожала опасность, на место выехали бы спасатели.