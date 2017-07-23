Под Северным мостом в Воронеже застрял корабль с пьяной компанией

— Судя по характерным царапинам на правом борту, они сначала влетели в берег, а затем их отбросило в опору моста. Так и застряли. Может даже на мель сели, потому что в этом месте под мостом не особо глубоко, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Андрей Коровин.