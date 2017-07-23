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14:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Северным мостом в Воронеже застрял корабль с пьяной компанией

Прогулочный катер застрял в Воронежском водохранилище под Северным мостом в ночь на воскресенье, 23 июля.

Фото с места происшествия опубликовал участник группы «Типичный Воронеж» Андрей Коровин. По словам очевидцев, на борту катера веселилась пьяная компания.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Судя по характерным царапинам на правом борту, они сначала влетели в берег, а затем их отбросило в опору моста. Так и застряли. Может даже на мель сели, потому что в этом месте под мостом не особо глубоко, — рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Андрей Коровин.

Некоторые пользователи сети предположили, что катер просто стоит на якоре. Стоит отметить, что ситуацию на Воронежском водохранилище отслеживают спасатели. Камеры видеонаблюдения передают изображение в центр мониторинга, где дежурный следит за ситуацией на воде. Если бы жизни людей угрожала опасность, на место выехали бы спасатели.

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